Gesundheit

Stadtrat entscheidet über Zukunft des Josef-Hospitals

Über die Zukunft des Josef-Hospitals in Delmenhorst will der Stadtrat am Dienstag (17.00 Uhr) in einer Sondersitzung entscheiden. Unter dem Tagesordnungspunkt "Josef-Hospital Delmenhorst - Sachstand, Perspektive und weitere Vorgehensweise", will das Gremium beraten, ob das finanziell angeschlagene Krankenhaus künftig von der Stadt geführt werden soll.