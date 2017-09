Stadt der Ratten präsentiert neue Rattenausstellung

Ausstellungen

Die Rattenfänger-Sage hat Hameln weltbekannt gemacht: In der Fachwerkstadt an der Weser gibt es Firmen mit Rattenlogos, Menschen verkleiden sich für Rattencastings oder essen die Nager als Brot oder Süßigkeit.

Hameln. Das Museum in Hameln gibt nun in einer Sonderausstellung bis April kommendes Jahres Einblicke in das Leben der Tiere.

Museumsbesucher können lebende Ratten im Gehege beobachten, mehr über Laborraten und die ethische Diskussion über Tierversuche erfahren oder in einem Rattenkostüm Erinnerungsselfies schießen. "Wir Hamelner lieben Ratten als Maskottchen, aber viele ekeln sich trotzdem vor den echten Tieren", sagt Museumsleiter Stefan Daberkow.

Die Ausstellung will mit falschen Vorurteilen aufräumen: So greifen hungrige Ratten weder Menschen an noch fressen sie ihre Artgenossen. Es stimmt aber, dass die Nager durch Abwasserrohre schwimmen und durch Toiletten bis in Badezimmer klettern können.

Die Aussteller haben die Rattenfängersage auch auf ihre historische Korrektheit geprüft. "Hameln hatte nie ein Rattenplage, so wie dies erzählt wird", sagt Daberkow. "Das wurde im 16. Jahrhundert dazugedichtet."

Nach der Sage half ein Flötenspieler der Stadt, Ratten zu vertreiben. Als ihm die Bürger seinen Lohn verweigerten, lockte er auch die Kinder aus der Stadt, niemand sah sie je wieder. Dieser Kinderauszug soll nach Recherchen des Museums wirklich stattgefunden haben. Warum ein Fremder die Kinder aus der Stadt führte, ist jedoch nicht überliefert.

