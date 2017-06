Gesundheit

Die Stadt Emden hat das Scheitern der geplanten Klinikfusion zwischen Emden, Aurich und Norden bedauert. Aus medizinischen und finanziellen Gründe wäre es besser gewesen, sich für einen zentral gelegenen Klinikneubau zu entscheiden, sagte ein Stadtsprecher am Montag.

Emden. Die Häuser befänden sich derzeit in einer defizitären Situation. "Es wird darauf hinauslaufen, dass man in den Häusern sparen muss", sagte der Sprecher. Welche Konsequenzen das haben werde, sei noch nicht zu sagen. Bei einem Bürgerentscheid hatten sich die Menschen am Sonntag gegen den Bau einer Zentralklinik ausgesprochen. Dieses Votum ist für die Politik bindend.

dpa