Buxtehude

Schulte wird seine Gitarre mitbringen und den Fans auf dem Platz vor dem historischen Gebäude zwei oder drei Lieder spielen. "Der ESC-Song wird dabei sein", sagt der 28-Jährige. Und Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt sagt: "Wir sind sehr stolz auf unseren Michael Schulte."

Schulte ist bei Flensburg aufgewachsen. Vor knapp einem Jahr zog er nach Buxtehude - der Liebe wegen. Bald will er dort seine schwangere Verlobte heiraten. Den Termin der Trauung hält er geheim: "Wir wollen unter uns sein." Am Wochenende hatte Schulte beim ESC-Finale mit dem Lied "You let me walk alone" den 4. Platz für Deutschland geholt.

dpa