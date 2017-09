Stachelschweine im Zoo nagen sich durch den ersten Mais

Tiere

Aufregung bei den Stachelschweinen im Zoo Hannover: Sie haben den ersten Mais des Jahres erhalten. Die nachtaktiven Tiere Harry und Sally waren auch am Nachmittag plötzlich hellwach, obwohl sie zu dieser Zeit normalerweise faulenzen.

Hannover. Kommt ihnen beim Fressen ein Tierpfleger in die Nähe, stellen sie ihre Stacheln auf, weil sie um ihr Futter fürchten. So verteidigen sich die Tiere auch in der freien Wildbahn gegen Leoparden und Hyänen. Dort, in den Wäldern und Savannen Süd- und Westasiens sowie in Afrika steht aber meist kein Mais, sondern Wurzeln und Knollen auf dem Speiseplan. Im Zoo fressen die Stachelschweine neben Mais auch anderes Gemüse und Nüsse.

dpa