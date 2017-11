Staatssekretärsposten wird nicht neu besetzt

Regierung

Der bisherige Staatssekretärsposten der designierten niedersächsischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Birgit Honé, wird nicht neu besetzt.

Hannover. Die Tätigkeit der SPD-Politikerin, die in der Staatskanzlei für Europa und regionale Landesentwicklung zuständig war, gehe künftig in ihrem Ministerium auf, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Hannover.

Am Donnerstag hatten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Landeschef Bernd Althusmann nach Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen bekannt gegeben, dass in der neuen Landesregierung beide Parteien jeweils fünf Minister stellen werden. Das Kabinett wird damit um einen Posten aufgestockt, Honés Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten ist neu dazugekommen.

Das neue Ministerium wird seinen Sitz dort bekommen, wo derzeit in Hannover die für Europa zuständige Abteilung der Staatskanzlei untergebracht ist.

dpa