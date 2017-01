Prozesse

Wegen Mordes aus Habgier muss sich seit Montag ein 60 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der Beschuldigte soll laut Anklage im Februar vergangenen Jahres eine 79 Jahre alte Bekannte aus Bad Rothenfelde getötet und ihre Leiche an einem Wanderparkplatz bei Dissen im Teutoburger Wald vergraben haben.

Osnabrück. Der Mann habe erhebliche Schulden bei seinem Opfer gehabt und die Frau zunächst mit K.O.-Tropfen betäubt und sie anschließend mit einem Kunststoffbeutel erstickt, sagte der Staatsanwalt.

Der Mann bestritt die Tötung seiner Bekannten. Er habe sie schon tot in ihrer Wohnung aufgefunden, als er sie besucht habe. Sie sei wie eine mütterliche Freundin für ihn gewesen. Er habe aber dringend benötigtes Geld von ihr erwartet, und befürchtet, dass er es nach ihrem Tod nicht mehr bekommen werde. Daher habe er zunächst mit ihrer EC-Karte 1500 Euro von ihrem Konto abgehoben. Am nächsten Morgen habe er den Leichnam in Mülltüten gesteckt und an dem Parkplatz vergraben. Anschließend fuhr er den Wagen des Opfers in ein Osnabrücker Parkhaus und meldete die Frau zwei Tage später als vermisst. Ihre Leiche wurde erst im Juli von einem Pilzsammler gefunden.

dpa