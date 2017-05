Stephan Manke, Staatssekretär im niedersächsischen Innenministerium. © Sebastian Kahnert/Archiv

Landtag

Staatsanwaltschaft sieht keinen Geheimnisverrat bei Terrorfahndung

Bei der Suche nach Pannen bei der Terrorfahndung in Niedersachsen hat es keinen strafbaren Geheimnisverrat gegeben. Mit der Weitergabe geheimer Verfassungsschutzinformationen an das Landeskriminalamt (LKA) sei die Verschwiegenheit nicht gebrochen worden, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Montag in Hannover mit.