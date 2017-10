Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre für Spionage

Prozesse

In einem Prozess um Spionage für den türkischen Geheimdienst vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten gefordert.

Hamburg. Der Staatsanwalt sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Angeklagte für den türkischen Geheimdienst MIT gearbeitet hat. Der Angeklagte soll von Herbst 2015 an die kurdische Szene in Deutschland, unter anderem in Bremen, ausgeforscht haben. Dafür habe er rund 20 950 Euro erhalten.

Der Mann war Mitte Dezember 2016 in Hamburg festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Verteidigung forderte eine wesentlich geringere Strafe. "Wenn es einen Auftrag gab, dann ist er gescheitert", sagte der Verteidiger. Das Urteil soll am Nachmittag verkündet werden.

dpa