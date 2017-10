Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. © Arne Dedert/Archiv

Justiz

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen hochbetagten Ex-SS-Mann

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle ermittelt gegen einen früheren SS-Mann, der an einem Massaker in Nordfrankreich 1944 beteiligt gewesen sein soll. Dem Mann aus Nordstemmen im Kreis Hildesheim werde Beihilfe zum Mord vorgeworfen, sagte der Sprecher der Anklagebehörde in Celle, Bernd Kolkmeier, am Montag.