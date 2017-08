Spürnasen kennen keinen Feierabend: Polizeihund fasst Dieb

Kriminalität

Wenn es drauf ankommt, kennen Polizisten und ihre Hunde keinen Feierabend: Bei einem Abendspaziergang haben ein Beamter und sein Diensthund einer alten Frau jetzt dabei geholfen, ihr gestohlenes Portemonnaie wiederzubekommen.

Wallenhorst. Wie die Polizeidirektion Osnabrück am Mittwoch mitteilte, bekam der Polizist in Wallenhorst mit, dass in der Nähe zwei Männer die Geldbörse einer 79-Jährigen gestohlen hatten und weggelaufen waren. Spontan entschied sich der Beamte, zusammen mit seinem Diensthund Yvo seine Kollegen bei der Suche nach den Tätern zu unterstützen. Obwohl es für den Hund sehr schwer war, der Fährte zu folgen, fand Yvo einen 57-jährigen Dieb hinter einem Brombeergebüsch. Die Polizisten nahmen den Mann fest und händigten der alten Dame ihr Portemonnaie wieder aus.

dpa