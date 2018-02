Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Spürhund führt Polizei zu Drogenlager: Mann festgenommen

Ein Polizeihund hat Beamte in Bremen auf die Spur eines mutmaßlichen Drogenhändlers gebracht. Der Hund habe im Stadtteil Obervieland an einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses angeschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit.