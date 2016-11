Rauschgiftspürhund «Spike» während einer Übung. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Spürhund Spike entdeckt Pakete voller Koks aus Holland

Zollfahnder haben in einem Gewerbegebiet in Bad Bentheim bei einer Fahrzeugkontrolle 4,4 Kilogramm Kokain im Wert von rund 320 000 Euro sichergestellt. Kurz nach der Einreise aus den Niederlanden seien der 52 Jahre alte Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer kontrolliert worden, teilte der Zoll am Freitag mit.