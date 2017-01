Museen

Mit künstlerischen Pferdedarstellungen in Form von Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen beginnt das neue Ausstellungsjahr im Sprengel Museum in Hannover. "Das Glück der Erde.

Hannover. Zossen, Rösser, Pferde in der modernen Kunst" eröffnet Ende Januar als ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Pferdes, teilte das Museum bei der Vorstellung des aktuellen Jahresprogramms am Dienstag mit. Parallel zur Documenta präsentiert die Einrichtung zudem im Juni die Schau "Produktion. made in germany drei", die sich mit neuen Anforderungen des Kunstmarkts und den damit zusammenhängenden Produktionsbedingungen von Kunst auseinandersetzt.

Ein weiterer Höhepunkt: Das Museum stellt eine Rekonstruktion des "Kabinetts der Abstrakten" des russischen Künstlers El Lissitzky (1890-1941) aus. Die 1979 in das Museum überführte Rekonstruktion sei in die Jahre gekommen, sagt Direktor Reinhard Spieler. Am 18. Februar wird die umgestaltete Ausstellung eröffnet. Ab Mai zeigt die Grafische Sammlung noch Briefe und Postkarten bekannter Künstler wie Niki de Saint Phalle oder Joseph Beuys.

dpa