Lebensmittel

Ein Schild am Werkstor eines Homann Werks. © Hermann Pentermann/Archiv

Spitzentreffen zur Zukunft der Homann-Werke begonnen

Im Ringen um die Zukunft der Homann-Standorte im Kreis Osnabrück hat am Dienstagmorgen ein Spitzentreffen in Hannover begonnen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wollen mit Managern des Theo-Müller-Molkereikonzerns sprechen, um Arbeitsplätze in Niedersachsen zu erhalten.