Auszeichnungen

Die Köche Thomas Bühner aus Osnabrück und Sven Elverfeld aus Wolfsburg haben ihren Titel verteidigt: In der neuen Ausgabe des Restaurantführers "Gault&Millau" erhielten sie wieder jeweils 19 von 20 Punkten.

Osnabrück/Wolfsburg. Damit seien die Küchenchefs des Osnabrücker "La Vie" und des "Aqua" in Wolfsburg seit zehn Jahren Weltklasse, teilte der "Gault&Millau" am Montag mit.

Als Aufsteiger des Jahres wurden in Niedersachsen drei Männer gekürt: Tim Extra vom "Apicius" in Bad Zwischenahn, Benjamin Gallein von der "Ole Deele" in Burgwedel sowie Dieter Grubert vom "Titus" in Hannover. Die drei errangen jeweils 17 von 20 möglichen Punkten, genauso wie das "Schlosshotel Münchhausen" in Aerzen, der "Endtenfang" in Celle, der "Schillingshof" in Friedland und "Die Insel" in Hannover. Die Tester beschreiben und bewerten in der aktuellen Ausgabe insgesamt 54 niedersächsische Restaurants.

Das beste Restaurant in Bremen ist nach Ansicht des "Gault&Millau" nach wie vor "Grashoff's Bistro" von Christian Wichtrup mit 16 Punkten. 15 Punkte bekam Stefan Ladenberger von "Das kleine Lokal". Erstmals 14 Punkte erhielt Christian Müller vom neueröffneten "Pier 6". Die gleiche Punktzahl erreichte wieder das "Topaz" von Henner Fischer.

dpa