Parteien

Der designierte Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU, Bernd Althusmann, hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt. "Ich schätze Angela Merkel als sehr kluge, vorausschauende Bundeskanzlerin", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Hannover. Mit Blick auf den Flüchtlingszustrom betonte er: "Sie hat in der Situation das Richtige getan: Menschen Schutz zu geben." Dass es dann so viele wurden, habe überrascht. "Ich glaube aber, dass der Grundsatz der Aufnahme von Menschen, die vor Terror, Krieg und Gewalt zu uns fliehen, von keinem Deutschen infrage gestellt wird." Für Althusmann ist klar: "All diese Fragen von Obergrößen oder Zielgrößen stellen sich aus meiner Sicht in dieser Trennschärfe gar nicht."

Der 49-jährige ehemalige niedersächsische Kultusminister Althusmann wurde im September von der Parteiführung als Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl nominiert. Die endgültige Entscheidung soll der Parteitag am 26. November in Hameln treffen.

