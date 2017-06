Geschichte

Alle zwei Jahre lockt das Varusschlacht-Museum Kalkriese mit germanischen und römischen Reitern und anderem Spektakel geschichtsinteressierte Besucher - diesmal waren es 10 000 an zwei Tagen.

Bramsche. "Das Wetter war schön, die Stimmung super", sagte Museumssprecherin Caroline Flöring am Montag. Mit den Besucherzahlen sei man im Archäologie-Museum zufrieden. Zu den Highlights gehörten am Pfingstsonntag und -montag ein Triumphzug, angelehnt an die Siegesfeier des Feldherrn Germanicus vor rund 2000 Jahren in Rom. Vorgeführt wurden auch Geschütze mit Brandgeschossen sowie originalgetreue Nachbauten römischer Wurf- und Pfeilgeschosse.

dpa