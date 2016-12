Rot leuchtet das Tuifly Logo auf der Firmenzentrale in Hannover. © Julian Stratenschulte/Archiv

Spartenverkauf beschert Tui Milliardengewinn

Der lukrative Verkauf seiner Tochter Hotelbeds hat dem weltgrößten Reisekonzern Tui im Jahr der Türkei-Krise einen kräftigen Gewinnsprung verschafft. Unter dem Strich stand im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September ein Gewinn von 1,04 Milliarden Euro und damit gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor, wie Tui am Donnerstag in Hannover mitteilte.