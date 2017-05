Blick auf Brunnen in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Freizeit

Spanien eröffnet 27. Feuerwerks-Wettbewerb

Professionelle Feuerwerker aus Europa und den USA kämpfen in diesem Jahr um den Sieg beim Feuerwerks-Wettbewerb in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. An insgesamt fünf Abenden werden bis September Teams aus Österreich, England, Polen und den USA auftreten.