Kriminalität

Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt ist entsetzt angesichts des Gewaltverbrechens in Hameln, bei dem ein Mann seine Frau hinter dem Auto hergeschleift hat.

Hannover. "Die Brutalität ist erschütternd", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. "Mein Mitgefühl gehört dem lebensgefährlich verletzten Opfer. Zugleich begreife ich diese Tat als Mahnung, nicht nachzulassen in dem Einsatz gegen Gewalt und für den Schutz von Frauen."

Der 25. November ist internationaler Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen. Aus diesem Anlass wollte Rundt eine Flagge mit der Aufschrift "frei leben - ohne Gewalt" an ihrem Ministerium hissen. Gleichzeitig kündigte sie an, die Förderung der Einrichtungen, die Frauen gegen häusliche Gewalt unterstützen, aus Landesmitteln um eine Million Euro auf knapp sieben Millionen Euro aufstocken zu wollen.

dpa