Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD, r.) verpackt Geschenke. © Holger Hollemann

Soziales

Sozialministerin verpackt Geschenke für arme Kinder

Viele arme Familien haben kein Geld für Weihnachtsgeschenke. Um ihnen zu helfen, verschicken die Stiftung Familie in Not und die Diakonie mehr als 1000 Spiele an über 600 Kinder in Niedersachsen.