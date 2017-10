Soziales

Sozialministerin Rundt ist Patin von 947 Mehrlingskindern

Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) ist inzwischen Patin von 305 Drillingen und 8 Vierlingen - das sind insgesamt 947 Kinder. In Oldenburg übergab die Mutter von drei erwachsenen Kindern am Mittwoch weitere Patenschaftsurkunden an sieben Familien mit 19 Mädchen und Jungen: Darunter fünf Mal Drillinge und ein Mal Vierlinge.