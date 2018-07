Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen vermehren sich die Wespen im Norden in diesem Sommer stärker als in den Vorjahren. Die Schädlingsbekämpfer in Niedersachsen und Bremen erhalten täglich Anrufe von besorgten Menschen, die Wespennester entfernen lassen möchten, weil sie sich von den Tieren bedroht fühlen.