Hannover/Offenbach

Zu Hause bleiben oder weit weg in den Urlaub fahren? Das ist in diesem Sommer keine Frage des Wetters. Denn auch in Deutschland erwarten Experten in den nächsten Wochen viel Sonnenschein und warme Temperaturen. So auch in Niedersachsen.

Auf bis zu 28 Grad können sich die Menschen im Norden freuen. Am Montag steigen die Temperaturen bei mäßigem nordöstlichen Wind auf 23 bis 27 Grad, sagte der Deutsche Wetterdienst voraus. Dazu bleibt es trocken.

In Hannover und Göttingen hält sich das warme Sommerwetter bis Dienstagabend. Höchsttemperaturen von rund 26 Grad werden erwartet. Ähnlich sieht es auch in Wolfsburg, Gifhorn und Peine aus. Hier ziehen erst am späten Mittwochnachmittag und -abend dichtere Wolken auf.

Sommer-Wetter in Niedersachsen

Auf den Inseln ist es mit 21 Grad etwas frischer. Am Dienstag wir es im Süden bis zu 28 Grad warm, ansonsten klettern die Temperaturen auf 22 bis 26 Grad. Es weht ein teils mäßiger nördlicher Wind.

Im Rest von Deutschland wird es noch wärmer. Im Süden kann die Temperatur sogar auf bis zu 31 Grad steigen. Auch in den Tagen danach soll es schön werden, sagen Wetter-Experten.

Trockenheit wird zum Problem für Landwirte

Was die Besucher von Public-Viewing-Plätzen im Norden und Osten freut, droht für Landwirte inzwischen zum ernsten Problem zu werden. Vor allem beim Getreide drohen Ernteausfälle. „Man kann vielleicht mit ähnlichen Einbußen wie im Jahr 2003 rechnen“, sagte Harald Maier, Agrarmeteorologe beim DWD. Das wäre dann etwa ein Viertel weniger Ertrag. Bei anderen Nutzpflanzen sei die Entwicklung noch nicht klar absehbar.

Problematisch ist die anhaltende Trockenheit auch für Wälder. In Teilen Niedersachsens und Brandenburgs gilt seit Wochen die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe. Am Wochenende kam es in Niedersachsen zu einer Vielzahl von Bränden vor allem auf Ackerflächen. Allein im Großraum Braunschweig musste die Feuerwehr am Samstag zu acht Bränden auf Wiesen und Feldern ausrücken.

Hohe Warnstufe: Wald- und Böschungsbrände

Ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke Hannover-Bielefeld hatte am Samstagabend Verzögerungen im Fern- und Nahverkehr der Bahn zur Folge. In Sachsen-Anhalt wurde am Sonntag wegen eines Großbrandes auf mehreren Feldern die A143 am Dreieck Halle-Süd gesperrt. Über der Autobahn bildete sich eine dichte Rauchwolke. In Burgdorf hat am Sonntag ein Böschungsbrand eine Vollsperrung der B188 verursacht.

Zum Verhängnis wurde das schöne Wetter auch einigen der bundesweit zahlreich ausgeschwärmten Motorradfahrer. Mindestens acht Menschen kamen am Wochenende bei Unfällen mit Zweirädern ums Leben. Allein in Niedersachsen wurden zehn Fahrer verletzt.

Schauer ab Mittwoch möglich

Am Mittwoch wird es in Niedersachsen vorerst wechselnd wolkig und Richtung Nordsee kann es Schauer geben. Die Spanne der Höchstwerte reicht von 19 Grad im Nordwesten bis zu 28 Grad im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

Von dpa/RND