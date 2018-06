Ein Mann hat in Springe seine vermisste 83 Jahre alte Mutter am Donnerstag tot in einem Graben liegend aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau zuvor mit ihrem Elektro-Krankenfahrstuhl auf einem asphaltierten Feldweg nahe Springe in der Region Hannover unterwegs war und dann aus bislang unbekannter Weise davon abkam, teilte die Polizei mit.