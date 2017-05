Ein Schiff liegt in der Norderwerft im Hafen von Hamburg. © Marcus Brandt/Archiv

Schiffbau

So viele Aufträge wie nie: Schiffbauer trotzdem besorgt

Mitten in der schwersten Krise des Weltschiffbaus freuen sich die deutschen Werften über so viele Aufträge wie noch nie. Die Kunden bestellten im vergangenen Jahr 31 Seeschiffe im Wert von 7,8 Milliarden Euro und damit fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) am Dienstag in Hamburg mit.