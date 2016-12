Bildung

Trotz einer Offensive des niedersächsischen Kultusministeriums zur Digitalisierung der Klassenzimmer hapert es oft noch bei der Umsetzung. Vielfach hängt es nach Einschätzung der Landesmedienanstalt noch vom Engagement des einzelnen Lehrers ab, wie weit Schulen bei den Themen Digitalisierung und moderne Medien sind.

Hannover. "Es gibt immer noch Schulen, die haben einen verstaubten Computerraum", sagte der Referent für Medienkompetenz, Lorenz Preuß. Mit sechs Multimediamobilen kümmert sich die Medienanstalt seit 2002 darum, Lehrern und Schülern moderne Medien und ihre Nutzung näher zu bringen.

Mit einer Vielzahl von Ansätzen bemüht sich das Kultusministerium darum, dass die Digitalisierung in den Schulen schnell Fuß fasst. In den Lehrplänen wird die Medienbildung für alle Fächer festgeschrieben und Schulen erhalten Unterstützung bei der Umsetzung sowie für eigene Konzepte. Angehende Lehrer sollen besser qualifiziert und altgediente fortgebildet werden. Es gebe Pilotprojekte zur Erprobung digitaler Schulbücher und des Unterrichts per Videokonferenz für die Inselschulen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Und mittelfristig sollten alle Schüler an weiterführenden Schulen im Unterricht mit mobilen Endgeräten arbeiten.

