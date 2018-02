Das Dach eines Polizeiautos mit Blaulicht. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Notfälle

Skilangläufer verlieren die Orientierung: stundenlange Suche

Ein glückliches Ende hat die stundenlange Suche nach einer Familie aus Hannover gefunden, die beim Skilanglauf im Harz die Orientierung verloren hatte. Eine 36-Jährige mit ihren 11 und 14 Jahre alten Kindern habe sich am Sonntagabend per Notruf gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit.