Sitzordnung: Ältestenrat entscheidet über AfD-Platzierung

Landtag

Nach dem Einzug der AfD in den niedersächsischen Landtag soll der amtierende Ältestenrat entscheiden, wo die neunköpfige AfD-Fraktion im Plenarsaal sitzen wird.

Hannover. Der genaue Zeitpunkt dieser Entscheidung stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Landtags am Dienstag in Hannover. Auch Büros für die Abgeordneten und die Fraktion müssten noch gefunden werden. Infrage komme dafür unter anderem ein Gebäude in der Leinstraße, das bis 2013 die Fraktion der damals noch im Landtag vertretenen Linken genutzt hatte.

In Berlin gibt es einen Streit um die Sitzordnung im neuen Bundestag. Trotz Protesten sollen die FDP-Abgeordneten bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments am 24. Oktober neben der AfD sitzen. Die FDP hatte bis zuletzt bekräftigt, dass sie lieber weiter in der Mitte sitzen will, links von der CDU.

