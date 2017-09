Ein Feuerwehr-Warnschild. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Sieben Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Holtensen in der Nähe von Hameln sind sieben Menschen verletzt worden. Sie hätten bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag Rauchgasvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher.