Junge Menschen in Niedersachsen haben großes Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FJS) im Kulturbetrieb. Für die 207 Freiwilligen-Plätze in Theatern, Museen und Bibliotheken, die in Niedersachsen für den kommenden Jahrgang 2018/2019 zur Verfügung stehen, haben sich rund 1040 Jugendliche beworben.