Tobias Bruns präsentiert eines seiner Schiffsbilder im Hafen von Emden. © Ingo Wagner/Archiv

Freizeit

Ship-Spotter machen Jagd auf dicke Pötte

Ship-Spotter sind überall an den Küsten unterwegs, um interessante Schiffe vor die Kameras zu bekommen. Die Hobby-Fotografen sind mit Weitwinkel- oder langen Teleobjektiven unterwegs und treffen sich auf Werften beim Stapellauf, an großen Hafenschleusen wie in Emden und Bremerhaven oder am Nordostseekanal.