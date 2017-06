Prozesse

Im Mordprozess gegen einen verurteilten Sexualstraftäter vor dem Landgericht Verden hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung wegen Mordes gefordert.

Verden. Laut Anklageschrift soll der Mann bei einem unbegleiteten Ausgang aus dem Maßregelvollzug im Klosterwald in Rehburg-Loccum im September 2015 eine 23-Jährige getötet haben. Die Leiche der jungen Frau soll er in einem Wald in der Nähe des Klosters Loccum versteckt haben. Der Mann bestreitet die Tat. Der Tod der jungen Frau und eine Reihe anderer Vorfälle im Maßregelvollzug in Niedersachsen hatten dazu geführt, dass das Land Lockerungen für Gewalt- und Sexualverbrecher stärker hinterfragt.

dpa