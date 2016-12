Kriminalität

Serieneinbrecher lassen sich nach einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen von höheren Strafen nicht beeindrucken. Studienleiterin Gina Rosa Wollinger sagte dem NDR: "Die Strafhöhe macht gar nicht so viel aus, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich entdeckt wird." Die Gefahr, gefasst zu werden, sei für Wohnungseinbrecher aber generell niedrig.

Hannover. "In unserer bisherigen Studie haben wir gesehen, dass wirklich nur 2,6 Prozent der Einbrüche mit einer Verurteilung enden", sagte die Soziologin.

Die Studie wird unter anderem von der Kriminalprävention von Bund und Ländern finanziert, die kompletten Ergebnisse sollen im kommenden April veröffentlicht werden. Für die Untersuchung führten die Forscher aus Hannover Interviews mit 30 in Deutschland inhaftierten Tätern, die zur Tatzeit ihren Wohnsitz im Ausland hatten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will am Montag Konzepte vorlegen, wie die Polizei gegen die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen härter vorgehen kann.

dpa