Kriminalität

Trotz Großeinsatzes mit Streifen- und Zivilwagen, Hundeführern und Hubschrauber ist es der Polizei misslungen, in Daverden im Landkreis Verden ein Einbrecher-Duo zu fassen.

Verden. Die Diebe brachen am Montagabend in kurzer Zeit in sieben Häuser in verschiedenen Straßen ein und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter wurden am Montag noch in der Gegend der Tatorte vermutet, so dass die Polizei ein Großaufgebot einsetzte. Die Behörde geht von zwei Dieben aus. Die Ermittlungen laufen.

dpa