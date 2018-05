Nörten-Hardenberg

Nach Angaben der Polizei drangen der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Rathaus ein. Dann versuchten sie mit Brachialgewalt, einen Tresor zu öffnen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Bereits im April und Anfang Mai waren Unbekannte gewaltsam in das Nörtener Rathaus eingedrungen und hatten offensichtlich auf der Suche nach Bargeld Schubladen und Schränke in Büroräumen durchwühlt. In der jüngeren Vergangenheit haben Einbrecher zahlreiche Rathäuser in Niedersachsen heimgesucht, zuletzt in diesem Monat in Verden und Thedinghausen. Davor wurde unter anderem auch in die Rathäuser in Bodenwerder und Nienburg, Bad Fallingbostel, Rethem, Nordenham, Rieste und Sottrum eingebrochen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es vor allem auf Bargeld abgesehen haben. Ähnlich wie Kindergärten oder Schulen seien Rathäuser zumeist nicht besonders gesichert.

dpa