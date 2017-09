Die Elefantenkuh Bibi im Bergzoo Halle. © Peter Endig/Archiv

Tiere

Serengeti Park nimmt Problem-Elefant aus Halle auf

Der Serengeti Park in Hodenhagen nimmt die als Problem-Elefant bekannt gewordene Elefantendame Bibi aus dem Zoo in Halle auf. Der Umzug von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen solle im kommenden Frühjahr stattfinden, teilte ein Zoosprecher am Freitag mit.