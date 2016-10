Ein VW Logo an einer Motorhaube. © Uli Deck/Archiv

Auto

September schiebt Verkäufe bei VW auf Jahressicht ins Plus

Starke Verkäufe im Monat September haben die Auslieferungen der Volkswagen-Kernmarke auf Jahressicht erstmals ins Plus gehoben. In den ersten neun Monaten des Jahres zusammen gingen 4,375 Millionen Pkw mit dem VW-Logo an Kunden auf der ganzen Welt - 0,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.