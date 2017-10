Unfälle

Seniorin stirbt eine Woche nach Verkehrsunfall

Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in der Region Hannover ist eine 80-Jährige am Samstag in einem Krankenhaus gestorben. Die Seniorin war von einer Autofahrerin beim Zurücksetzen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.