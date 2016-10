Kriminalität

Seniorin lebensgefährlich verletzt: 35-Jähriger verdächtig

Eine 82-Jährige ist in Delmenhorst vermutlich von einem 35 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den Mann, der mit der Seniorin gemeinsam in einer Wohnung lebte, sei wegen dringenden Tatverdachts Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit.