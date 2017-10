Unfälle

Seniorin fährt neunjährigen Radfahrer an

Eine 89 Jahre alte Autofahrerin hat ein neunjähriges Kind in Wardenburg im Landkreis Oldenburg angefahren und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, missachtete die Seniorin am Vortag das Rotlicht einer Ampel.