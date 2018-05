Ein betrunkener junger Mann hat sich im Kreis Celle nachts ein Auto aus der Werkstatt seines Vaters geholt und es mit einem Kumpel zu Schrott gefahren. Die 18 und 27 Jahre alten Männer fuhren in der Nacht zum Montag in Hambühren mit dem nicht zugelassenen Wagen in einem Industriegebiet herum und überschlugen sich, teilte die Polizei mit.