Natur

Die vom Aussterben bedrohte Zwerggans ist bislang von der Geflügelpest verschont geblieben. "Ein gewisses Risiko besteht", sagte allerdings der Verdener Biologe Helmut Kruckenberg im Vorfeld der internationalen Zwerggans-Tagung in Oldenburg.

Oldenburg. Die skandinavischen Wasservögel mit der weißen Blässe und dem gelben Augenring sind bereits in ihrem Winterquartier in der niederländischen Provinz Zeeland gelandet. Das Gros der vom Geflügelpestvirus betroffenen Wildvögel seien Tauchenten, sagte Johannes Wahl vom Dachverband der Deutschen Avifaunisten. Die Ursachen seien noch unklar.

Am Samstag (19. November) treffen sich Vogelkundler aus Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland in Oldenburg. Sie befassen sich unter anderem mit den Ergebnisse des Projektes "Zwerggansschutz in Niedersachsen". Der Bestand der westeuropäischen Zwerggänse liegt mittlerweile bei unter 100 Tieren.

dpa