Sprecher der DGzRS Christian Stipeldey. © Ingo Wagner/Archiv

Notfälle

Segeljacht drohte vor Baltrum zu sinken: Besatzung gerettet

Eine Segeljacht mit drei Männern an Bord ist nahe der ostfriesischen Insel Baltrum in Seenot geraten. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag in Bremen mitteilte, wurden die Segler nach einem Notruf am Freitagabend auf ihrer im Wasser treibenden Rettungsinsel gefunden.