Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag gegen ein Wohnhaus in Höfen im Kreis Nienburg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der 26-Jährige am Vormittag aus Unachtsamkeit von der Straße ab, geriet in einen Graben und traf dann mit der rechte Seite des Führerhauses das Gebäude.