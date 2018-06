Campen

Der 71 Jahre alte Schiffsführer habe danach bei Campen in Ostfriesland zu ankern versucht. Wegen ungünstiger Wetterbedingungen sei das Boot aber auf Grund gelaufen. Der niederländische Seenotrettungsdienst und die Feuerwehr eilten dem Segler zu Hilfe. Er setzte am Samstagmorgen seine Fahrt fort - fuhr sich aber bereits wenige Stunden später am Nachmittag vor Emden erneut fest. Das Boot wurde erneut aus seiner misslichen Lage gezogen. Nun ermittelt die Polizei. Der 71-Jährige sei ein Neueinsteiger im Segelsport gewesen.

dpa