Bremerhaven

Konzerte auf den Kajen und in der Innenstadt sorgen für musikalische Unterhaltung. Am Freitag tritt Singer-Songwriter Michael Schulte auf, der beim Eurovision Song Contest den vierten Platz belegt hatte. Einer der Höhepunkte des maritimen Festivals ist das Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Beste Sicht darauf haben Besucher vom Weserdeich aus.

dpa