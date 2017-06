Der Seenotrettungskreuzer «Hermann Helms», fährt durch die Elbe. © Ingo Wagner/Archiv

Schifffahrt

Seenotrettungskreuzer in Cuxhaven wird abgelöst

Nach 32 Dienstjahren wird der in Cuxhaven stationierte Seenotrettungskreuzer "Hermann Helms" von einem Nachfolger abgelöst. Der auf der Fassmer-Werft in Berne entstandene 28-Meter-Neubau wird am 10. Juni von der TV-Schaupielerin Birge Schade getauft, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte.