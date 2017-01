Seenotrettungskreuzer. © Ingo Wagner/Archiv

Notfälle

Seenotretter helfen 2016 mehr Menschen in Gefahr

Die Seenotretter haben 2016 in Nord- und Ostsee mehr Menschen in gefährlichen Situationen helfen müssen als im Jahr zuvor. 677 Menschen (2015: 538) wurden aus akuter Seenot gerettet oder aus einer drohenden Gefahr befreit, wie die DGzRS am Dienstag in Cuxhaven mitteilte.